مصر.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بصورة خادشة للحياء

أثارت كنزي دياب ابنة الفنان عمرو دياب الجدل، بمجموعة من الصور بدت فيها ترفع شارة خادشة للحياء.

إقرأ المزيد

وشاركت كنزي عمرو دياب الصور عبر "إنستغرام"، وفي إحدى الصور تؤدي حركة خادشة للحياء بإصبعها، مما دفع البعض لانتقادها بالقول: "يافرحة بابي بيكي".

وليست تلك المرة الأولى التي تقوم فيها كنزي بفعل تلك الحركة، إذ أنها سبق وظهرت في فيديو وهي ترقص مع صديقتها، وكانت ترتدي أستومك قاتم اللون وبنطلونا فضفاضا، وسترة شتوية طويلة وأدت حركة يد خادشة للحياء خلال تمايلها على نغمات أغنية أجنبية.

المصدر: القاهرة 24