محمد رمضان: أحترم قرار نقابة المهن التمثيلية رغم توضيحي لموقفي

قال الفنان المصري محمد رمضان إنه يحترم قرار النقابة رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع إسرائيلي، وأنه لا يعلم جنسيته ولو كان يعلمها لرفض التصوير معه.

وفي تصريح له على "فيسبوك"، أضاف رمضان: "المكان الذي تم التقاط الصورة فيه هو مطعم وليس حفلة خاصة، وتم تشغيل أغاني عربية وانجليزية وفرنسية، وعندما تم تشغيل الأغنية الإسرائيلية لم أكن أعلم ماهية التصرف المفترض، هل أترك أصحابي وأذهب للبكاء في المصعد، أو ماذا أفعل؟".

وتابع: "أنا في دولة عربية والموقف جديد علينا.. رغم توضيحي للنقيب تم إيقافي عن التمثيل في مصر شكرا نقابة المهن التمثيلية.. شكرا شركة الإنتاج على إلغاء مسلسلي رمضان القادم .. شكرا جمهوري لعدم دعمكم لي".

احترم قرار النقابة رغم توضيحي لموقفي في موضوع صورتي مع اسرائيلي واني لا أعلم جنسيته ولو كنت اعلم كنت مؤكد رفضت التصوير... Posted by Mohamed Ramadan on Monday, November 23, 2020

وكانت اللجنة الطارئة للنقابات الفنية المصرية الثلاث أعلنت في اجتماعها اليوم الاثنين، عن إيقاف محمد رمضان عن العمل لحين انتهاء التحقيق.

إقرأ المزيد

المصدر: RT