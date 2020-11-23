مصر.. العقوبة تصل للشطب.. "المهن التمثيلية" تناقش أزمة محمد رمضان

يعقد مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة النقيب الدكتور أشرف زكي، اجتماعا مساء اليوم الاثنين، لمناقشة أزمة الفنان محمد رمضان بعد انتشار صوره مع 3 شخصيات إسرائيلية.

ويحضر الاجتماع مجلس نقابة المهن التمثيلية والاتحاد العام للنقابات بدون حضور محمد رمضان، حيث سيتم وضع كل أوراق القضية أمامهم لدراسة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما أن محمد رمضان ستكون له الفرصة للتحدث وقول ما لديه.

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فهناك قرار من قبل الاتحاد العام للنقابات الفنية يمنع التطبيع، وتكون عقوباته بداية من الإنذار حتى الشطب.

وتعرض محمد رمضان لهجوم لاذع واتهامات بالتطبيع من قبل الجمهور، منذ أول أمس، بعد انتشار صور تجمعه بـ 3 شخصيات إسرائيلية، وحاول محمد رمضان في الساعات الماضية تدارك الموقف بنشره صورة العلم الفلسطيني، كغلاف لصفحته على "فيسبوك"، إلا أن تغيير الصورة لم يغير من رأي الجمهور، بل زادت حدة النقد عليه خاصة أنه لم يقدم اعتذارا حتى الآن.

المصدر: RT