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بعد جدل الصور مع فنانين إسرائيليين.. محمد رمضان يصالح جمهوره

الثقافة والفن

بعد جدل الصور مع فنانين إسرائيليين.. محمد رمضان يصالح جمهوره
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نشر الفنان المصري محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" صورة العلم الفلسطيني بعد الجدل الكبير إثر ظهوره بصورة رفقة مغن إسرائيلي على السوشيال ميديا.

ونشر رمضان في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، صورة العلم الفلسطيني وجعلها صورة أساسية لغلاف صفحته على "فيسبوك".

 وانتشرت في الساعات الأخيرة صورة للنجم محمد رمضان رفقة مغن إسرائيلي تسببت في جدل على السوشيال ميديا، حيث نشر تلك اللقطة، الإعلامي الإماراتي حمد المزروعى عبر "توتير".

المصدر: اليوم السابع 

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