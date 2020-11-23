بعد جدل الصور مع فنانين إسرائيليين.. محمد رمضان يصالح جمهوره

نشر الفنان المصري محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك" صورة العلم الفلسطيني بعد الجدل الكبير إثر ظهوره بصورة رفقة مغن إسرائيلي على السوشيال ميديا.

ونشر رمضان في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، صورة العلم الفلسطيني وجعلها صورة أساسية لغلاف صفحته على "فيسبوك".

وانتشرت في الساعات الأخيرة صورة للنجم محمد رمضان رفقة مغن إسرائيلي تسببت في جدل على السوشيال ميديا، حيث نشر تلك اللقطة، الإعلامي الإماراتي حمد المزروعى عبر "توتير".

معظم الناس لما شافوا الصورة دى زعلوا واتضايقوا من الشخص إللى اسمه محمد رمضان

أنا عكس الناس دول فرحت جداً لما شوفتها

أيون فرحت عشان أثبتلى وجهة نظري فيه أنه شخص عديم الهوية عديم الأخلاق شخص ينطبق عليه جملة شبعة بعد جوعه

وللأسف هتلاقى ناس بيدافعوا عنه برضو 😒🥴🥴 pic.twitter.com/E4Pey9Irk2 — 🇪🇬αɳα ҼႦɳ ɱαʂɾ 22🇪🇬 (@ana_masry2222) November 22, 2020

المصدر: اليوم السابع