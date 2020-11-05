السودان يدخل عالم عروض الأزياء

في سابقة هي الأولى من نوعها، أقيم مؤخرا في العاصمة السودانية الخرطوم عرض أزياء وصف بالكبير، فيما انقسمت الآراء حوله بين مؤيد ومعارض.

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فعاليات هذا العرض الأول للأزياء الشبابية في السودان الجديد بعد الإطاحة بنظام عمر البشير، أقيمت بفندق السلام، وشارك بها عدد من المصممين في هذا البلد، إلى جانب مصممة شهيرة تدعى نسرين كاركفي.

عرض أزياء في السودان في فندق السلام روتانا للمصممة نرمين قرقفي 🤣 pic.twitter.com/E5zLWoViJL — Alameen O. Abusham (@SDLeaderAbusham) October 30, 2020

وفيما رحب البعض بهذه الفعالية واعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح، انتقدها البعض الآخر، ورأى أنها ليست من الأولويات في ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة في البلاد.

أول عرض أزياء في السودان

ليلة الخميس ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠م

الخرطوم - فندق السلام بأركويت pic.twitter.com/sTueAD1dxS — Wli (@wmuhaker) October 30, 2020

وفي هذا السياق، انتقد أحد المعلقين تنظيم مثل هذا العرض، مشيرا إلى أنه يقام فيما تشتري أغلبية الشباب السوداني ملابس مستعملة.

شاب سوداني معاق حركياً ولكنه من ذوي إصحاب العزيمة والإرادة يشارك في أول عرض أزياء رجالي بالخرطوم ويبعث في الحضور طاقة إيجابية



نفس الشاب سبق وأن منح السودان ميداليات في بطولات رياضية خارجية pic.twitter.com/zlhwaQER6Z — 🇸🇩 عُمَر مُوسَى | O. Almkabrabi (@Omer_Musaa) November 3, 2020

المصدر: تويتر