السودان والولايات المتحدة تستأنفان المحادثات التجارية بعد توقف لسنوات

استأنف السودان يوم الإثنين، المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة والتي توقفت لسنوات طويلة بسبب إدراج واشنطن الخرطوم على قائمة العقوبات الأمريكية.

واستؤنفت المحادثات بلقاء بين مسؤولين سودانيين وأمريكيين في السودان، معلنين بدء التنسيق بهدف إقامة منتدى لرجال الأعمال في البلدين.

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وكشفت وزارة التجارة والصناعة السودانية، في بيان، أن محمد على عبد الله وكيل وزارة التجارة التقى بروبرت نيوسوم، المستشار الاقتصادي والسياسي بالسفارة الأمريكية في السودان، ومايكل بانل الملحق الاقتصادي والتجاري بالسفارة "في أول اجتماعات رسمية بين وزارة التجارة والصناعة والجانب الأمريكي المتوقفة لعشرات السنوات"​​​.

وأضاف البيان أنه "يجري العمل الآن للتنسيق بإقامة منتدى سوداني - أمريكي لرجال الأعمال في البلدين في شهر يناير 2021 عبر الفيديو كونفرانس".

وتابع أيضا أن "وكيل وزارة التجارة السوداني ومسؤولين تجاريين من السفارة الأمريكية بالخرطوم يناقشون كيفية العمل بين البلدين لتسهيل انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية"، كما بحث اللقاء "تسهيل دخول الشركات الأمريكية للاستثمار في السودان".

أوضحت وزارة التجارة في بيانها، أن واشنطن وعدت بمساعدة الخرطوم في تنفيذ قرار رفع الحظر الاقتصادي عنها.

المصدر: وكالات