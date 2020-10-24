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مصر.. تمديد حبس الممثلة عبير بيبرس 45 يوما على ذمة قتل زوجها

الثقافة والفن

مصر.. تمديد حبس الممثلة عبير بيبرس 45 يوما على ذمة قتل زوجها
Reuters GHA/LIM/SN/LP /LP
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قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم السبت، تمديد حبس الممثلة عبير بيبرس 45 يوما على ذمة التحقيق في قضية قتل زوجها بمنطقة البساتين.

واعترفت بيبرس التي غابت عن الساحة الفنية المصرية منذ عام 2017 بجريمتها بعد القبض عليها، وأقرت بأنها تشاجرت مع زوجها الذي "صفعها على وجهها وسبها بألفاظ خادشة"، فالتقطت قطعة زجاج حادة وطعنته في صدره فأصابته في قلبه.

وروت بيبرس في التحقيقات أن زوجها كان دائم التعدي بالضرب عليها بدون سبب، وقالت إنها فقدت أعصابها يوم الحادث فقامت بطعنه طعنة نافذة.

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وعبير بيبرس فنانة فتية صاعدة عمرها 29 عاما، ومن مفارقات القدر أنها بدأت حياتها الفنية ببطولة فيلم روائي قصير بعنوان "كما تدين تدان" لتشارك بعده في عدد من الأعمال الفنية.

المصدر: اليوم السابع

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