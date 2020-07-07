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ممثلة مصرية تقتل زوجها والنيابة تتخذ قرارا عاجلا (صور)

مجتمع

ممثلة مصرية تقتل زوجها والنيابة تتخذ قرارا عاجلا (صور)
Reuters
الأمن المصري
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قالت صحيفة "الوطن" المصرية، إن النيابة العامة قررت حبس الممثلة المصرية الشابة عبير بيبرس على ذمة التحقيق، بتهمة قتل زوجها بطعنه بزجاجة في صدره.

ممثلة مصرية تقتل زوجها والنيابة تتخذ قرارا عاجلا (صور)
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عبير بيبرس

وأضافت مصادر للصحيفة، أن قاضي المعارضات قرر حبس المتهمة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة القتل العمد.

وقالت المتهمة إن زوجها كان يضربها كل يوم لأي سبب، موضحة أنه حتى بعد أن قتلته تسبب في دخولها السجن، مضيفة أنها نفذت الجريمة بالمصادفة بغرز زجاجة في صدره، ليلقى مصرعه بعد أن صفعها على وجهها، وأنها لم تتمالك نفسها، وفقدت أعصابها وأمسكت بالزجاجة.

ممثلة مصرية تقتل زوجها والنيابة تتخذ قرارا عاجلا (صور)عبير بيبرس

المصدر: الوطن

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