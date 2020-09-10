روسيا تعرض 27 فيلما على صناعة السينما الأمريكية

ستعرض 27 شركة سينمائية روسية مشاريعها على منتدى سوق السينما الأمريكية TIFF Industry الذي يعقد على هامش مهرجان تورونتو السينمائي الدولي بكندا.

وبين تلك الأفلام فيلم "رفيق الطريق" الخيالي من إخراج يغور أبرامينكو، فيلم "النخلة" الدرامي من إخراج، ألكسندر دوموغاروف الابن، فيلم "الزلاجات الفضية، من إخراج، ميخائيل لوكشين، والذي سيعرض في مراسم افتتاح مهرجان موسكو السينمائي الدولي في أكتوبر المقبل وفيلم "ستريلتسوف" من إخراج إيليا أوتشيتيل، عن نجم كرة القدم السوفيتية أدوارد ستريلتسوف وغيرها.

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يذكر أن مهرجان تورونتو السينمائي يفتتح يوم 10 سبتمبر وسيقام في الإطار المختلط (أونلاين وأوفلاين) لتدهور الأوضاع المتعلقة بانتشار الفيروس التاجي في العالم.

لذلك فإن شركة "روسكينو" الروسية قررت إنشاء جناح افتراضي في منتدى سوق السينما حيث ستقدم منتجاتها وذلك بدعم من وزارة الثقافة الروسية.

وقالت مدير عام "روسكينو" يفغينيا ماركوفا، "إن صناعة السينما الأمريكية بدأت في الخروج من الأزمة التي سببها وباء "كوفيد – 19" ونأمل بانتعاش سوق عرض الأفلام في أمريكا الشمالية باعتبارها أضخم سوق سينمائية في العالم. أما مشاركتنا في المنتدى فسيسمح لمنتجي الأفلام الروسية بعقد صفقات عرض أفلامهم في الولايات المتحدة وكندا".

المصدر: تاس