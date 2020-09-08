مهرجان البندقية يعرض أفلاما للمخرجين الروس

عرض مهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ77 الاثنين 7 سبتمبر في برنامج الأفلام الإبداعية فيلم "المؤتمر" للمخرج الروسي الشاب، إيفان تفيردوفسكي.

ويقوم الفيلم على ذكريات الرهائن المختطفين على أيدي الإرهابيين الشيشان عام 2002 في مسرح موسيقي بموسكو أثناء عرض مسرحية "نورد أوست".

وقال المخرج في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إنه قد تواصل مع هؤلاء الرهائن أثناء إعداد فيلمه وإخراجه. لكن بطولة الفيلم تضم الممثلين المحترفين فقط، بمن فيهم فنانان من المسرح.

إقرأ المزيد

ويحكي الفيلم قصة حفل تأبيني أقامته راهبة كانت ضمن الرهائن في المسرح عام 2002 وذلك بعد مرور 18 عاما من المأساة.

وكان المهرجان قد عرض في الوقت السابق في برنامجه "أيام البندقية" فيلم "قاتل الحيتان" للمخرج الروسي، فيليب يوريف، والذي تم تصويره في شبه جزيرة تشاكوتكا في أقصى شمال شرق روسيا.

أما فيلم " أيها الرفاق الأعزاء" للمخرج الروسي المشهور، أندريه كونتشالوفسكي، فعرضه البرنامج الرئيس للمهرجان الأحد 6 سبتمبر.

ويروي الفيلم قصة انتفاضة العمال ضد السلطة السوفيتية عام 1962 في مدينة نوفوتشيركاسك بجنوب روسيا.

المصدر: تاس