جورجينا صديقة رونالدو تخطف الأنظار بإطلالة رائعة في مهرجان البندقية "فيديو"

خطفت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأضواء بإطلالتها، على السجادة الحمراء خلال فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

وشاركت جورجينا متابعيها بمقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي في تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، لدى وصولها إلى مقر مهرجان البندقية السينمائي، الذي انطلقت النسخة الـ77 له، ليلة الأربعاء الماضي، بحضور رؤساء المهرجانات السينمائية الكبرى، لدعم المهرجان الذي يقام في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا.

وتوجهت جورجينا إلى إيطاليا، يوم الخميس الماضي، على متن طائرة خاصة، لحضور مهرجان السينما في فينيسيا، ونشرت صورة عبر "إنستغرام" من على سلم الطائرة، معلقة بعبارة: "إلى فينيسيا".

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وتوجه مدير مهرجان كان، أكبر مهرجان سينمائي في العالم، ومدراء مهرجانات برلين وروتردام وسان سيباستيان ولوكارنو وكارلوفي فاري ولندن إلى فينيسيا للمشاركة في أول حدث دولي من نوعه يقام منذ بدء الأزمة الصحية التي أضرت كثيرا بعالم السينما.

ويتنافس 18 فيلما على جائزة "الأسد الذهبي" لأفضل فيلم في مهرجان البندقية هذا العام وهو عدد أقل من المعتاد، ومن المقرر تسليم الجائزة الكبرى في نهاية المهرجان يوم 12 سبتمبر الجاري.

وقررت إدارة المهرجان إلغاء حفلتي الافتتاح والختام للمهرجان، كما أنه سوف يتم عرض بعض الأفلام خلال مؤتمرات صحفية يتم بثها عبر شبكة الإنترنت.

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يذكر أن كريستيانو رونالدو، القائد والهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي برصيد 99 هدفا، يعاني من التهاب في إصبع قدمه اليمنى، بسبب "لدغة نحلة"، غاب على إثر عن مباراة منتخب بلاده أمام ضيفه الكرواتي (4-1)، التي جمعتهما مساء يوم السبت. على ملعب "الدراغاو" بمدينة بورتو.

المصدر: وكالات