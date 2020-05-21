فيلم " آكا - 47" لفرقة Little big الروسية يحصد 50 مليون مشاهدة

حصد الفيلم الموسيقي القصير الجديد لفرقة الروك الروسية المعروفة "ليتل بيغ" 50 مليون مشاهدة على يوتيوب.

جاء ذلك في الصفحة الرسمية للفرقة على شبكة التواصل الاجتماعي VK.

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وأوضح رئيس الفرقة، إيليا بروسنيكين، أن الفيلم القصير كان قد نشر على "يوتيوب" عام 2018 . ومنذ ذلك الحين بدأ يجني المشاهدات من عام إلى آخر.

ويروي الفيلم الموسيقي القصير قصة زيارة سكان كواكب أخرى للأرض حيث اضطر، إيليا بروسنيكين، إلى التصدي لهم باستخدام رشاش "كلاشينكوف". وأظهر الفيلم بعض المشاهد من أفلام الرسوم المتحركة مثل "علاء الدين" و"ملك الأسود" وغيرهما.

يذكر أن فرقة الروك الروسية Little big كانت مرشحة للفوز في مسابقة "يوروفيجن - 2020" الموسيقية الأوروبية بأغنية Une. إلا أن المسابقة ألغيت لانتشار وباء فيروس كورونا وتأجلت لعام 2021 لتقام في مدينة روتردام.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا