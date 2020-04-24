روتردام مستعدة لاستضافة "يوروفيجن - 2021"

اتخذ مجلس مدينة روتردام الهولندية قرارا باستضافة مسابقة "يوروفيجن - 21" التلفزيونية الأوروبية الموسيقية.

ونشر القرار بهذا الشأن على بوابة NU.nl الإلكترونية التابعة للمجلس. وجاء فيه أن المسابقة ستقام في الفترة ما بين 16 و21 مايو عام 2021 في قاعة Ahoy للاحتفالات.

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ومع ذلك فإنه من غير المعلوم هل ستقام المسابقة في حقيقة الأمر في روتردام. وقالت البوابة الإلكترونية إنه على اتحاد الإذاعة الأوروبي والسلطات الهولندية أن تتخذ عددا من الخطوات التنظيمية والإدارية والمالية كي يتضح الأمر.

ويتوقع أن يتخذ القرار النهائي بهذا الشأن في مايو المقبل.

يذكر أن مسابقة "يوروفيجن" التلفزيونية الموسيقية الأوروبية كان يفترض أن تقام في 12 – 16 مايو الجاري في روتردام. ورشحت روسيا فرقة Little Big الموسيقية لتقدم أغنية Uno في المسابقة. لكن السلطة الهولندية ألغت إقامة المسابقة في روتردام العام الجاري.

المصدر: تاس