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إلغاء مسابقة "يوروفيجن - 2020" في هولندا لتجنب انتشار كورونا

الثقافة والفن

إلغاء مسابقة
Sputnik Evgeny Odinokov
فرقة Little Big الموسيقية الروسية
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أكد مقر اتحاد الإذاعة والتلفزيون الأوروبي ЕВС في جينيف إلغاء مسابقة "يوروفيجن" الموسيقية الأوروبية التي كان يفترض أن تقام في روتردام الهولندية في 12 – 16 مايو المقبل.

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وأعربت المنظمة في بيان نشره موقعها الإلكتروني عن آسفها العميق بشأن إلغاء المسابقة فقالت إن القرار بهذا الشأن كان صعبا، لكنه مبرر بأوضاع غامضة متعلقة بمستقبل انتشار COVID-19 في العالم.

وآخذا بعين الاعتبار كل تلك الأمور فإن منظمة ЕВС قررت عدم إقامة مسابقة "يوروفيجن" حتى في حال غياب المشاهدين عنها.

وأكد منظمو المسابقة أن الحديث لا يدور عن تأجيلها بل يدور عن إلغائها التام عام 2020. وأشاروا إلى أن روتردام ستبقى مدينة مستضيفتها العام المقبل.

يذكر أن روسيا رشحت فرقة Little Big للمشاركة في مسابقة "يوروفيجن – 2020" الأوروبية.

المصدر:تاس

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