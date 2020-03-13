فرقة موسيقية روسية تكشف عن أغنيتها في "يوروفيجن"

كشفت فرقة Little Big الموسيقية الروسية عن أغنية Uno التي ستقدمها في مسابقة "يوروفيجن" التلفزيونية الموسيقية الأوروبية التي ستقام في هولندا في مايو المقبل.

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وتم عرض الأغنية بالقناة التلفزيونية الروسية الأولى في إطار أحد برامجها المسائية الترفيهية.

وقدمت الأغنية باللغتين الإنجليزية والإسبانية من قبل 7 فنانين، بمن فيهم 4 مطربين ثابتين للفرقة ارتدوا أزياء تعود إلى سبعينيات القرن الماضي.

وسبق للموسيقين الروس أن أفادوا للإذاعة Energy الروسية بأن تشكيلة فرقتهم ازدادت بفنانين ليبلغ عددها 6 فنانين.

يذكر أن فرقة Little Big الموسيقية تم تأسيسها عام 2013 في بطرسبورغ. ويقوم أداؤها على أسلوبي "بوب" و"بانك" الموسيقيين. وذاع صيتها بعد تقديمها لأغنية Skibidi على يوتيوب حيث جنت 23 مليون مشاهدة خلال أسبوع واحد. وبلغ عدد مستمعي الأغنية على يوتيوب إلى حد الآن 350 مليونا.

جدير بالذكر أن مسابقة "يوروفيجن" الموسيقية الأوروبية الـ65 ستقام في الفترة ما بين 12 و16 مايو في مدينة روتردام الهولندية.

المصدر: نوفوستي