فرقة Little Big تمثل روسيا في "يورو فيجن-2020" بهولندا

أعلنت القناة الروسية الأولى اليوم الاثنين، أن فرقة Little Big ستمثل روسيا خلال مسابقة "يورو فيجن-2020" في روتردام بهولندا.

وقال مقدم برنامج "فريميا" الإخباري على القناة الفدرالية المذكورة: "اتخذت القناة الأولى قرارها بتكليف فرقة Little Big بهذه المهمة".

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جدير بالذكر أن Little Big، هي فرقة غنائية جماهيرية (rave group) من بطرسبورغ. وظهرت لأول مرة في قناة "يوتيوب" في 1 أبريل 2013 بأغنية Every Day I’m Drinking.

المصدر: تاس