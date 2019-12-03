الكشف عن وصية الفنان المصري أحمد زكي

كشف رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" المصرية، محمد الباز، عن وصية الفنان المصري الكبير، أحمد زكي، قبل وفاته، والتي خص بها صديقه المخرج، أحمد فتح الله.

وقال الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، الثلاثاء، إنه وصلته رسالة من فتح الله، صديق زكي، يكشف فيها عن وصيته الأخيرة التي تحدث عنها قبل وفاته عام 2005، حيث أوضح أن الفنان الراحل كان يجهز لتحويل رواية "أولاد حارتنا" من تأليف الكاتب المصري المشهور، نجيب محفوظ، إلى عمل إذاعي.

وأضاف الباز أن صديقه فتح الله أكد أن زكي كان يشترط أن يوافق الأزهر على نص المسلسل قبل تقديمه، وأنه أوصى المخرج بوصيته الفنية، وهي تقديم "أولاد حارتنا".

كما كشف الباز أن أمنية زكي الشخصية تمثلت في بناء مسجد يحمل اسمه، وأن يكون أول من يصلي فيه، بل وأول من يصلى عليه، حيث قال ذلك وهو في فترة مرضه.

وناشد الباز، رامي عز الدين، شقيق الفنان الراحل، والذي آلت إليه الثروة، بتنفيذ وصية أحمد زكي.

المصدر: الدستور + وسائل إعلام مصرية