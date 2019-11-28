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مصر.. الكشف عن ثروة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي

الثقافة والفن

مصر.. الكشف عن ثروة الفنان الراحل هيثم أحمد زكي
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هيثم زكي وخطيبته
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كشفت صحيفة "الوطن" المصرية عن تركة الفنان المصري الراحل، هيثم أحمد زكي، والتي ستذهب بقرار من المحكمة لأخيه غير الشقيق من الأم، رامي عز الدين.

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وأفادت مصادر للصحيفة بأن تركة هيثم زكي تضم 3 وحدات سكنية، ومبلغ يقدر بـ 500 ألف جنيه وسيارة.

وكان الأخ غير الشقيق للفنان أحمد زكي يقيم بصفة دائمة في لندن، رفقة والده رجل الأعمال عز الدين بركات، ووصل إلى مصر بعد وفاة هيثم لتلقي العزاء.

وقال الداعية الإسلامي أيمن الخطيب، إن "رامي يستحق الميراث كاملا، لعدم وجود أخ شقيق أو أب أو أم أو زوجة، يرثون فرضا".

وأضاف الخطيب أن الإرث آل إلى رامي بطريقين هما "الفرض والعصب"، بمعنى أنه ورث سدس تركة شقيقه فرضا وهو نصيبه الشرعي، وحصل على بقية التركة تعصيبا كونه شقيقه من الأم وهي عصب وتجمع بينهما.

كما شرح المحامي شعبان سعيد، طريقة وكيفية تسلم رامي بركات إرثه من أخيه غير الشقيق هيثم زكي، قائلا: "يتوجه الوارث إلى الشركة مالكة الشقق التي كان يقيم فيها الفنان الراحل ويمتلكها، وتنتقل له ملكيتها بموجب إعلام الوراثة".

وأضاف سعيد: "يحق لرامي التوجه إلى البنك المركزي للبحث والكشف عن وجود أموال لهيثم زكي في حسابات جميع بنوك جمهورية مصر العربية، وحال تم العثور على حساب باسمه، يتم جرد تلك الأموال وحسابها، ويتوجه رامي إلى البنك ويتسلم جميع تلك الأموال".

وعن سيارة الفنان الراحل، قال المحامي إنه يحق لرامي أن يتوجه إلى إدارة المرور، وتنقل ملكية السيارة له، بموجب إعلام الوراثة.

المصدر: الوطن

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