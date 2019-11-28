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مصر.. وثيقة حكومية تحدد الوريث الوحيد للفنان هيثم أحمد زكي

الثقافة والفن

مصر.. وثيقة حكومية تحدد الوريث الوحيد للفنان هيثم أحمد زكي
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هيثم أحمد زكي وخطيبته
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أصدرت نيابة شؤون الأسرة في الجيزة بمصر، شهادة وفاة ووراثة للفنان هيثم أحمد زكي المتوفي يوم 6 نوفمبر 2019، وذلك بناء على الطلب المقدم من رامي عزالدين عبد الله شقيقه من الأم.

مصر.. وثيقة حكومية تحدد الوريث الوحيد للفنان هيثم أحمد زكيالوثيقة
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وأفادت الدائرة 23 المنعقدة يوم 20 نوفمبر الجاري، في شهادة من رئيس المحكمة بأن ثروة المرحوم هيثم أحمد زكي تنحصر في شقيقه من الأم رامي عزالدين ويستحق سدس تركته فرضا والباقي تعصيبا لعدم وجود وارث ضبط دون شريك ولا وارث ولا مستحق لوصية واجبة.

كان الفنان هيثم أحمد زكي قد توفي عن عمر يناهز 35 عاما إثر حالة إعياء، ولم يصدر حتى الآن تقرير الطب الشرعي النهائي الموضح لسبب الوفاة.

ويمتلك الفنان الراحل شقتين وسيارة وبعض الأموال  في البنك، والتي تمكن من كسبها عبر بعض الأعمال الفنية.

المصدر: الدستور

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