 
مباشر

البرد يشل "المقبض الخفي" في سيارات "تسلا"

عالم السيارات

البرد يشل
Reuters AS/KLG
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lex0

تلقت شركة تسلا الأمريكية شكاوى جديدة من زبائنها، تتعلق بسيارات "Model 3" الكهربائية الشهيرة.

وتركّزت الشكاوى بشكل أساسي حول أبواب هذه السيارات، حيث أكد العديد من مستخدمي "Model 3" أنهم عجزوا عن فتح أبواب سياراتهم، بعد أن ركنوها في الشارع لبضع ساعات في درجات حرارة تقل عن الصفر بقليل، فيما ذكر البعض الآخر أنهم احتاجوا لتشغيل السيارة لمدة نصف ساعة، معتمدين على ميزة التشغيل عن بعد بواسطة المفتاح الإلكتروني حتى تمكنوا من دخول السيارة.

إقرأ المزيد
سيارات "تسلا" الكهربائية في خدمة الشرطة الأمريكية

وأشار أصحاب الشكاوى إلى أن السبب وراء هذه المشكلات هو تصميم مقابض الأبواب في هذه السيارات، والذي يجعل المقبض داخل تجويف موجود في الباب نفسه. وعند دخول الهواء الرطب إلى هذا التجويف وتعرضه لدرجات حرارة منخفضة، يتسبب ذلك بتكون طبقة من الجليد تمنع المقبض من العمل.

وطالب المتضررون من هذه المشكلة شركة تسلا بتعويضهم عن الأذى الذي تعرضت له سياراتهم، بعد أن اضطر بعضهم لتجريح طلاء أبواب السيارة في محاولة لكسر الجليد المتجمع مكان المقبض بأدوات حادة.

المصدر: فيستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مدرب إيران: قطر دفعت ثمن كل شيء لمنتخبنا