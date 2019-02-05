البرد يشل "المقبض الخفي" في سيارات "تسلا"

تلقت شركة تسلا الأمريكية شكاوى جديدة من زبائنها، تتعلق بسيارات "Model 3" الكهربائية الشهيرة.

وتركّزت الشكاوى بشكل أساسي حول أبواب هذه السيارات، حيث أكد العديد من مستخدمي "Model 3" أنهم عجزوا عن فتح أبواب سياراتهم، بعد أن ركنوها في الشارع لبضع ساعات في درجات حرارة تقل عن الصفر بقليل، فيما ذكر البعض الآخر أنهم احتاجوا لتشغيل السيارة لمدة نصف ساعة، معتمدين على ميزة التشغيل عن بعد بواسطة المفتاح الإلكتروني حتى تمكنوا من دخول السيارة.

.@elonmusk .@Tesla I love you but can you hire a designer/engineer from places where the weather gets bad so that we don’t have to deal with bad design like this again?? This is after 30+ minutes of preheating the car to 80 degrees. Also wipers and side mirrors were frozen too pic.twitter.com/HO8igw131x — sa ra (@sarahthanif) 30 января 2019 г.

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وأشار أصحاب الشكاوى إلى أن السبب وراء هذه المشكلات هو تصميم مقابض الأبواب في هذه السيارات، والذي يجعل المقبض داخل تجويف موجود في الباب نفسه. وعند دخول الهواء الرطب إلى هذا التجويف وتعرضه لدرجات حرارة منخفضة، يتسبب ذلك بتكون طبقة من الجليد تمنع المقبض من العمل.

وطالب المتضررون من هذه المشكلة شركة تسلا بتعويضهم عن الأذى الذي تعرضت له سياراتهم، بعد أن اضطر بعضهم لتجريح طلاء أبواب السيارة في محاولة لكسر الجليد المتجمع مكان المقبض بأدوات حادة.

المصدر: فيستي