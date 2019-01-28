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سيارات "تسلا" الكهربائية في خدمة الشرطة الأمريكية

عالم السيارات

سيارات
twitter.com/Fremont Police Department ‏
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أعلنت شرطة فيرمونت بولاية كاليفورنيا الأمريكية عزمها الانتقال جزئيا لاستخدام سيارات تسلا الكهربائية.

وأوضح بيان صادر عن الشرطة أنها اشترت حاليا 85 سيارة "Tesla Model S" مقابل 61 مليون دولار، لتنضم إلى أسطول سياراتها.

وصمّمت تسلا هذه المركبات بمواصفات خاصة لتلبي احتياجات الشرطة، وزودتها بمصابيح بأضواء ملونة، وأنظمة تحذير صوتية، ومعدات لاسلكية متطورة.

ويشير خبراء في تسلا إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تسعى فيها قوات الشرطة لامتلاك سيارات شركتهم الكهربائية، فقبل عامين، اشترت شرطة لوكسمبورغ سيارتين لاختبار قدرتهما على العمل في هذا المجال.

المصدر: فيستي

 

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