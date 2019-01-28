سيارات "تسلا" الكهربائية في خدمة الشرطة الأمريكية
أعلنت شرطة فيرمونت بولاية كاليفورنيا الأمريكية عزمها الانتقال جزئيا لاستخدام سيارات تسلا الكهربائية.
وأوضح بيان صادر عن الشرطة أنها اشترت حاليا 85 سيارة "Tesla Model S" مقابل 61 مليون دولار، لتنضم إلى أسطول سياراتها.
وصمّمت تسلا هذه المركبات بمواصفات خاصة لتلبي احتياجات الشرطة، وزودتها بمصابيح بأضواء ملونة، وأنظمة تحذير صوتية، ومعدات لاسلكية متطورة.
Zero-emission Tesla patrol vehicle coming soon!— Fremont Police Department (@FremontPD) 24 января 2019 г.
This 2014 @Tesla Model S is in the last phase of being customized for FPD patrol operations as part of a @Fremont_CA pilot program to study performance, durability, range and costs.
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ويشير خبراء في تسلا إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تسعى فيها قوات الشرطة لامتلاك سيارات شركتهم الكهربائية، فقبل عامين، اشترت شرطة لوكسمبورغ سيارتين لاختبار قدرتهما على العمل في هذا المجال.
المصدر: فيستي