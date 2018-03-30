الكشف عن نماذج عسكرية من سيارة "نيفا" الروسية

كشفت شركة "أوتوفاز" الروسية أثناء مناورات حفظ السلام الروسية البيلاروسية عن نماذج عسكرية مطورة لسيارة "نيفا"، فضلا عن رباعية الدفع الخفيفة "باغي".

وتم اختبار السيارة في الأراضي الوعرة، واتضح أنها قادرة على السير فيها كالمدرعات المجنزرة وعربات "بي إم بي".

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وقال المقدم في قوات المظليين الخاصة، أناتولي ليبيد، إن "نيفا" العسكرية المطورة مخصصة للدعم الناري للمشاة، ويمكن أن ينصب فيها قاذف قنابل أو رشاش من عيار 7.62 ملم، أو رشاش "كورد" الثقيل. كما يمكن استخدامها لنقل مدفع هاون مع طاقمه. وقد ازدادت المسافة بين قعرها والأرض مقارنة بالنماذج المدنية.

وأكد ليبيد أن شركة "أوتوفاز" سلمت 4 سيارات عسكرية من طراز "نيفا" إلى وحدات القوات الخاصة المرابطة في مدينة سولنيتشنوغورسك في ضواحي موسكو.

أما رباعية الدفع "باغي" الخفيفة، فهي سيارة للتدخل السريع والاستطلاع، وزنها 750 كيلوغراما وسرعتها 100 كيلومتر في الساعة في الأراضي الوعرة حيث تستهلك 12-15 لترا من الوقود.

المصدر:روسيسكايا غازيتا

يفغيني دياكونوف