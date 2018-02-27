سيارة برمائية قتالية للقوات الخاصة الشيشانية (فيديو)

شهدت عاصمة الشيشان مدينة غروزني الكشف عن سيارة قتالية برمائية رباعية الدفع (باغي) "تشابورز – أم 6".

ونشر الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف في مدونته على شبكة التواصل الاجتماعي " VK " (فكونتاكتي)، إن القوات الشيشانية الخاصة سوف تستخدم هذه السيارة السريعة، مضيفًا إن من بين مميزات السيارة السرعة، والقدرة الفائقة على اجتياز الحواجز، وتنوع الوظائف، والمتانة.

وقد نصب في هذه السيارة رشاشان ثقيلان و قاذف قنابل أوتوماتيكي من طراز " آ غي أس"، بالإضافة إلى 6 أطقم من الأسلحة الخفيفة ونظام للملاحة الفضائية، بينما تزيد سرعتها عن 100 كيلومتر في الساعة في الطرق الترابية.

وتابع قاديروف إن العربة الشيشانية تتقدم على مثيلاتها الإسرائيلية والأمريكية من حيث السعر والقدرة على اجتياز الحواجز والسرعة، وسوف تستخدم العربة لأداء مهام خاصة في الأراضي الوعرة، وبحسب قاديروف فإن باغي "تشابورز – أم 6" قد اثبتت كفائتها في سوريا.

يذكر أن " تشابورز" تترجم من اللغة الشيشانية كـ (دب وذئب).

المصدر" زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف