BMW تكشف عن واحدة من أجمل السيارات الشبابية

على مدى العقدين الماضيين كانت Z4 من بين أكثر السيارات المرغوبة من فئة الشباب ومحبي المركبات الرياضية، وبالرغم من شعبيتها الواسعة قررت BMW هذا العام جعل هذه المركبة أكثر تميزا.

وبالنظر للصور التي نشرتها BMW للسيارة الجديدة نلاحظ أنها حصلت على تعديلات تجعلها أكثر تميزا عن سيارات Z4 السابقة، إذ تغيّر فيها شكل الشبك الأمامي قليلا، كما تغيّر تصميم مصابيح الضباب بعض الشيء، وكذلك شكل جوانب ممتصات الصدمات والانحناءات على الهيكل.

وجهّزت السيارة بأقراص عجلات جديدة رياضية بمقاس 18 بوصة، كما تغّيرت فيها الألوان الأساسية للهيكل، وداخليا حصلت واجهة القيادة فيها على شاشة قبالة السائق وشاشة لمسية كبيرة في المنتصف يمكن تقسيمها افتراضيا لعدة أقسام لاستخدامها في مراقبة أنظمة تحديد المواقع والتحكم بأنظمة المولتيميديا أو التحكم بالعديد من الخصائص الأخرى.

youtube/REC Anything

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وحصلت المركبة على أنظمة تعليق وفرامل رياضية قوية، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنعطفات، ونظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

وتعتمد هذه المركبة على محركات بنزين توربينية بسعة 2.0 ليتر بعزم 197 حصانا، ومحركات توربينية بعزم 258 حصانا، ومحركات بسعة 3.0 ليتر بعزم 340 حصانا، وتعمل هذه المحركات مع علب سرعة أوتوماتيكية بثماني سرعات.

المصدر: moto1