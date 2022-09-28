عملاق أمريكي جديد للطرق الوعرة يكتسح الأسواق العالمية قريبا

كشفت شفروليه عن سيارة Silverado الجديدة التي صممت لتكون واحدة من أقوى سيارات البيك آب الكبيرة وأكثرها تطورا.

وحصلت المركبة الجديدة على هيكل كبير وتعديلات خارجية تجعلها أكثر عصرية وجمالا مقارنة بسيارات Silverado السابقة، إذ زودت بمصابيح أمامية فيها خطوط طولية تعمل بأحدث تقنيات LED، كما تغيير فيها تصميم الشبك الأمامي وتصميم الفتحات الهوائية وفتحات الهيكل الجانبية، وحصل باب الصندوق الخلفي على تعديلات تجعله أكثر عملية للاستخدام أثناء نقل البضائع أو الحمولات الكبيرة.

وداخليا أصبحت السيارة أكثر تميزا بفضل عناصر الكروم والخشب والجلد الفاخر التي تزينت به المقصورة وواجهة القيادة، كما زودت واجهة القيادة بأحدث أنظمة المولتيميديا وبشاشة لمسية عرضية متطورة بمقاس 13.4 بوصة، وحصلت الواجهة على شاشة كبيرة أمام السائق أيضا تعمل كلوحة عدادات إلكترونية.

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وجهّزت المركبة بأفضل معايير الأمان إذ حصلت على كاميرات توفر رؤية محيطية للهيكل وتوفر رؤية الطريق للسيارة حتى أثناء الحركة، كما جهّزت بنظام النقطة العمياء لتفادي الحوادث، ونظام النقطة العمياء المطوّر الذي يرصد محيط الأشياء التي تقطرها السيارة أيضا، فضلا عن نظام التحكم التكييفي الذي يضبط حركة السيارة أوتوماتيكيا على الطرق السريعة في حالات الطوارئ.

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وحصلت السيارة على محركات بنزين V8 بسعة 6.6 ليتر وعزم 407 أحصنة، إضافة إلى علب سرعة أوتوماتيكية متطورة بعشر سرعات، وبات بإمكانها جرّ حمولات تصل أوزانها إلى 9. طن.

المصدر: moto1