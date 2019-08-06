Chery الصينية تنافس الشركات العالمية بسيارة متطورة وأنيقة

كشف عملاق صناعة السيارات Chery عن النموذج الرابع الجديد من سيارات Tiggo، الذي يؤمل من خلاله اكتساح سوق السيارات رباعية الدفع.

جاءت Tiggo 4 الجديدة بهيكل أنيق وعصري شبيه بهياكل سيارات creta الشهيرة من "هيونداي"، مزود بمصابيح مميزة تعمل بتقنيات LED، وسقف بانورامي كبير، وعجلات بمقاس 18 إنش.

youtube/ pro auto novinki

وحصلت هذه السيارة على مقصورة واسعة مزودة بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة متطورة مزودة بشاشة بمقاس 9 بوصات تعمل باللمس، وتدار عبر نظام مولتيميديا فريد يمكن السائق من التحكم بها عن بعد عبر إيماءات اليد.

كما أتت بأنظمة لتدفئة المقاعد والزجاج والمرايا الجانبية، ونظام كهربائي للتحكم بوضعيات المقاعد والمقود، ونظام "التشغيل بدون مفتاح"، ومستشعرات للضوء والمطر، ونظام للتحكم بها عن بعد عبر سوار ذكي.

youtube/ pro auto novinki

وستعمل بعدة أنظمة قيادة منها نظاما Eco و Sport، ونظاما دفع أمامي ورباعي، ومحركات بسعة 1.5 و2.0 لترا، وعلب سرعة أتوماتيكية بـ 7 مراحل.

المصدر: فيستي