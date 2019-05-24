"أودي" تتلقى طلبات بشراء كروس هجينة

أعلنت شركة "أودي" الألمانية لصناعة السيارات، عن توسيع أسطول سيارات كروس " Q5 " وذلك بفضل إطلاق محرك هجين جديد.

ويمكن أن تتحول كروس"Q5" الهجينة بعد ذلك إلى أقل نسخة استهلاكا للوقود في الجيل الحالي لسيارات "أودي Q5".

أودي

وزودت رباعية الدفع "Audi Q5 55 TFSI e Quattro "بمحرك سعة لترين يولد قوة 250 حصانا و370 نيتن/متر من عزم الدوران ومحرك كهربائي يولد 145 حصانا، فضلا عن علبة السرعة السباعية الأوتوماتيكية.

إقرأ المزيد

وحسب المواصفات الرسمية للسيارة فإن القوة الإجمالية التي ينتجها المحركان تبلغ 365 حصانا. وتتسارع السيارة الهجينة حتى 100 كيلومتر في الساعة خلال 5.3 ثانية فقط. وتبلغ سرعتها القصوى 239 كيلومترا في الساعة.

وفي حال فصل محرك البنزين يمكن أن تبلغ سرعة الكروس الهجينة 135 كيلومترا في الساعة. وتستغرق عملية شحن بطارياتها بسعة 14.1 كيلوواط 2.5 ساعة باستخدام جهاز الشحن القوي.

والبطاريات مخفية تحت أرضية صندوق السيارة.

فيما أعلنت مكاتب بيع سيارات "أودي" في أوروبا أنها بدأت تتلقى طلبات بشراء السيارة الهجينة البيئية الجديدة التي يقدر سعرها بـ60 ألفا و450 يورو، ما يقل بـ 8000 يورو عن سعر سيارة الديزل "Audi SQ5".

المصدر: فيستي. رو