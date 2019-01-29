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واشنطن تطلق يد غوايدو على أصول فنزويلا في الولايات المتحدة

مال وأعمال

واشنطن تطلق يد غوايدو على أصول فنزويلا في الولايات المتحدة
واشنطن تطلق يد غوايدو على أصول فنزويلا في الولايات المتحدة
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أعطت واشنطن الثلاثاء، الضوء الأخضر لرئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا، لوضع يده على أصول فنزويلا الموجودة في المصارف الأمريكية.

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رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو
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وجاء في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، أن "وزير الخارجية مايك بومبيو خول في 25 يناير الرئيس الفنزويلي المؤقت خوان غوايدو بالسيطرة والتحكم بالأصول الموجودة في حسابات حكومة فنزويلا أو البنك المركزي الفنزويلي لدى الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أو أي بنك أمريكي آخر".

ووفقا للبيان فإن هذه "الخطوة ستساعد حكومة فنزويلا، التي تعتبرها واشنطن شرعية، على حماية هذه الأصول لصالح الشعب الفنزويلي"، ولم يحدد البيان قيمة أصول فنزويلا الموجودة في الولايات المتحدة.

كذلك دعا "الحكومات الأخرى إلى الاعتراف بالرئيس المؤقت خوان غوايدو واتخاذ خطوات مماثلة لحماية ميراث فنزويلا من السرقة من قبل نظام مادورو الفاسد"، على حد وصف البيان.

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رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو
غوايدو يعرب عن ثقته في انتقال الجيش إلى جانبه في أقرب وقت

وكان زعيم المعارضة الفنزويلية قد وجه أمس بإحالة حسابات فنزويلا تحت سيطرة "السلطات الشرعية" للبلاد، وذلك بذريعة تجنب نهبها وتحويل هذه الأموال إلى حل مشكلات المواطنين الفنزويليين، على حد تعبيره.

وتعيش فنزويلا منذ الأربعاء اضطرابا سياسيا بعدما نصب غوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، والذي سارعت الولايات المتحدة وحلفاؤها للاعتراف به، فيما دعمت روسيا وتركيا وإيران السلطة الشرعية في البلاد والمتمثلة بالرئيس المنتخب نيكولاس مادورو.

المصدر: وكالات

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