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غوايدو يكشف عن خططه لتعيين إدارة جديدة لشركة PDVSA النفطية

مال وأعمال

غوايدو يكشف عن خططه لتعيين إدارة جديدة لشركة PDVSA النفطية
Reuters Andres Martinez Casares
رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو
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أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، خططه لتعيين إدارة جديدة لشركة النفط الحكومية (PDVSA) وفرعها الأمريكي Citgo.

وأشار غوايدو، وهو رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة، في بيان نشره على صفحته في تويتر، اليوم الاثنين، إن الحديث يدور عن "بدء عملية تعيين مجلس إدارة PDVSA و Citgo، الأمر الذي سيسمح بالبدء في إعادة بناء صناعتنا".

المصدر: تاس

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