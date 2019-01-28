غوايدو يكشف عن خططه لتعيين إدارة جديدة لشركة PDVSA النفطية

أعلن زعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، الذي نصب نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، خططه لتعيين إدارة جديدة لشركة النفط الحكومية (PDVSA) وفرعها الأمريكي Citgo.

#ComunicadoOficial al pueblo de Venezuela de los avances logrados sobre el:



Acuerdo en solicitud de protección de activos del Estado venezolano.#ANAvanzaConResultadospic.twitter.com/i7ec6UyKbm — Juan Guaidó (@jguaido) ٢٨ يناير ٢٠١٩

وأشار غوايدو، وهو رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة، في بيان نشره على صفحته في تويتر، اليوم الاثنين، إن الحديث يدور عن "بدء عملية تعيين مجلس إدارة PDVSA و Citgo، الأمر الذي سيسمح بالبدء في إعادة بناء صناعتنا".

المصدر: تاس