غوايدو يعرب عن ثقته في انتقال الجيش إلى جانبه في أقرب وقت

أعرب رئيس البرلمان الفنزويلي، المعارض، خوان غوايدو، الذي نصّب نفسه رئيسا مؤقتا، عن ثقته في انتقال الجيش الفنزويلي إلى جانبه في أقرب وقت.

وقال غوايدو في حوار مع القناة الألمانية " ARD"، إن "نحو 80% من الجنود يعيشون مثل باقي سكان البلاد، يعانون الجوع واليأس، ولا تكفي رواتبهم لتوفير الغذاء إلى عوائلهم ... توجد أطراف تساندنا هناك، وأنا متأكد أنهم قريبا سيقفون في جهتنا".

هذا وكان غوايدو قد كشف في وقت سابق أن هناك محادثات يجريها ممثلوه مع بعض قادة الجيش الفنزويلي.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس البرلمان الفنزويلي، غوايدو" أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد يوم 23 الشهر الجاري، وقد بادرت الولايات المتحدة بالاعتراف به، واقتفى أثرها عدد من الدول الأوروبية الأخرى.

وأعلن وزير الدفاع الفنزويلي، فلاديمير بادرينو، أن الجيش لن يعترف بإعلان غوايدو نفسه رئيسا للبلاد.

المصدر: وكالات