الكرملين: روسيا ستحمي مصالحها بالتعاون مع فنزويلا بجميع الآليات المتاحة والممكنة وفقا للقانون الدولي

حذّر الكرملين مجددا من العواقب السلبية لأي تدخل عسكري أجنبي في شؤون فنزويلا.

وقال دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي اليوم الثلاثاء: "أما بالنسبة للتدخل العسكري لبلدان ثالثة في الأزمة الفنزويلية، فقد حذرنا منذ البداية من النتائج السلبية للغاية حتما لأي إجراءات متهورة من هذا القبيل".