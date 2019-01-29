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الكرملين: روسيا ستحمي مصالحها بالتعاون مع فنزويلا بجميع الآليات المتاحة والممكنة وفقا للقانون الدولي

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الكرملين: روسيا ستحمي مصالحها بالتعاون مع فنزويلا بجميع الآليات المتاحة والممكنة وفقا للقانون الدولي
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حذّر الكرملين مجددا من العواقب السلبية لأي تدخل عسكري أجنبي في شؤون فنزويلا.

وقال دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي اليوم الثلاثاء: "أما بالنسبة للتدخل العسكري لبلدان ثالثة في الأزمة الفنزويلية، فقد حذرنا منذ البداية من النتائج السلبية للغاية حتما لأي إجراءات متهورة من هذا القبيل".

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