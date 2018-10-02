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تعافي الريال الإيراني بعد انتكاسة كبيرة ألمّت به لأيام

مال وأعمال

تعافي الريال الإيراني بعد انتكاسة كبيرة ألمّت به لأيام
Reuters
تعافي الريال الإيراني!
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تعافت العملة الإيرانية اليوم الثلاثاء في السوق السوداء بعدما اتخذ البنك المركزي الإيراني إجراءات لدعم الريال إثر انهياره في الفترة الأخيرة.

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وأفاد مراسلنا في طهران بأن الدولار يباع اليوم في سوق العملات المحلية بين 110 آلاف و130 ألف ريال، بعدما ما كان سعره الأسبوع الماضي 182.5 ألف ريال للدولار.

وتشهد سوق العملات موجة بيع واسعة في إيران، حيث يسعى الإيرانيون لبيع مدخراتهم من الدولار، خوفا من الخسارة، الأمر الذي ساعد على تراجع الدولار بوتيرة أسرع.

ويقول الخبراء إن سبب تعافي العملة الإيرانية يعود لتدخل المركزي الإيراني، إضافة لقيام السلطات الإيرانية بمحاسبة بعض المتسببين، بالوقوف وراء تراجع العملة الإيرانية، حيث حكم على ثلاثة منهم بالإعدام بتهمة الإفساد في الأرض.

وأشار مراسلنا إلى أن شركات الصيرفة تمتنع عن شراء الدولار في ظل تذبذب سعر صرفه، ما استدعى تدخل المركزي الإيراني، الذي أعرب عن استعداده لشراء الدولارات الفائضة.

وفي ظل هبوط الدولار المفاجئ، كثرت حالات إصابة المتضررين من انخفاض الدولار بالسكتات الدماغية، وهبوط في ضغط الدم ما دفع السلطات إلى إرسال سيارات الإسعاف إلى سوق العملات.

المصدر: RT

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