انهيار الريال الإيراني

هوت العملة الإيرانية في السوق الموازية، الأربعاء مقابل نظيرتها الأمريكية إلى مستويات قياسية تاريخية، في ظل تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، وإعادة واشنطن فرض عقوباتها على طهران.

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وذكر موقع "بونباست كوم"، المتخصص برصد أسعار الصرف في السوق غير الرسمية، أنه جرى عرض الدولار بسعر 182.5 ألف ريال، مقارنة مع 146 ألف ريال في مطلع الشهر الجاري.

ويأتي الهبوط بعد خطاب ألقاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، في الأمم المتحدة، هاجم فيه إيران، وتوعدها بعقوبات جديدة.

وتشهد العملة الإيرانية هبوطا منذ شهور في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وارتفاع معدلات البطالة، وزيادة الطلب على الدولار، بعد إعادة الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران.

المصدر: وكالات