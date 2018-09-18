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روسيا وهنغاريا تتفقان على إمدادات الغاز لعام 2020

مال وأعمال

روسيا وهنغاريا تتفقان على إمدادات الغاز لعام 2020
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان
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أعلن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، اليوم الثلاثاء، أن موسكو وبودابست اتفقتا على شروط إمدادات الغاز الروسي إلى هنغاريا لعام 2020.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده أوربان مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو اليوم الثلاثاء، عقب محادثات تطرق خلالها الجانبان إلى العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الدولية.

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كما أعرب أوربان عن تطلع بلاده إلى مد أنبوب الغاز الاستراتيجي "السيل التركي" إلى هنغاريا، ومنها إلى أوروبا، ما سيعود على بودابست بإيرادات ضخمة من ترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا.

وينتهي في نهاية 2019 الاتفاق الحالي المبرم بشأن توريدات الغاز الروسي إلى هنغاريا، التي استوردت خلال العام الماضي قرابة 5.8 مليار متر مكعب من الغاز الروسي، وفقا لبيانات شركة "غازبروم".

وعشية زيارة رئيس وزراء هنغاريا إلى روسيا، قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو إنه تم الاتفاق على شروط إمدادات الغاز الروسي إلى هنغاريا للعام المقبل، لذلك فإن الهدف الرئيسي لمحادثات أوربان مع بوتين، هو تحديد أسعار وكميات الغاز، التي تعتزم هنغاريا شراءها للعام 2020.

المصدر: "نوفوستي"

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