بوتين: سنتخذ إجراءات سيلاحظها الجميع لتعزيز أمن جنودنا في سوريا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أول تعليق له عقب حادث "إيل-20" قبالة الساحل السوري، أن روسيا ستتخذ إجراءات سيلاحظها الجميع لتعزيز أمن جنودها في سوريا.

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وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان عقد اليوم الثلاثاء في موسكو عزا الرئيس الروسي إسقاط "إيل-20" فوق سوريا إلى "سلسلة أحداث مأساوية".

وقال مجيبا عن سؤال حول الواقعة: "بما يخص هذه المأساة، عندما يقتل الناس وفي ظروف مأساوية كهذه، فهي مصيبة بالنسبة لنا جميعا، للبلد ولأقارب القتلى".

وقدم بوتين تعازيه لذوي العسكريين الروس الذين قتلوا بالحادث.

ودعا الرئيس الروسي إلى عدم المقارنة بين إسقاط "إيل-20" بنيران الدفاعات السورية الليلة الماضية، وإسقاط قاذفة "سو-24" الروسية التي أصيبت بصاروخ "جو- جو" أطلقته مقاتلة تركية من نوع "إف-16" في نوفمبر 2015.

وقال: "عندما أسقطت المقاتلة التركية طائرتنا، فهي كانت حالة مختلفة، لأنها فعلت ذلك عن قصد".

وأضاف: "وهنا، على ما يبدو، تصادفت أحداث مأساوية، لأن الطائرة الإسرائيلية لم تسقط طائرتنا".

وأكد بوتين ضرورة إجراء تحقيق مفصل في الواقعة، مضيفا: "وسنقوم بزيادة أمن مواقعنا وعسكريينا في سوريا، وهذه الخطوات سيلاحظها الجميع".

المصدر: RT