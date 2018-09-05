الصين تضخ في مصر مبالغ هائلة

حقق الرئيس المصري والوفد المرافق له خلال زيارتهم للصين على هامش المنتدى الصيني الأفريقي نجاحا كبيرا، حيث تم توقيع اتفاقيات بين الجانب المصري والصيني بمبالغ هائلة.

وأكد نائب رئيس مجلس الأعمال "المصري الصيني" مصطفى إبراهيم، أن الجانب الصيني تعاقد مع مصر على ضخ استثمارات بنحو 20 مليار دولار.

وأضاف إبراهيم أن جزءا من تلك الاستثمارات يبلغ 18.3 مليار دولار تنفذه الشركات الصينية مثل إنشاء مصنع بتروكيماويات ومصنع الطاقة الذي يعمل بالفحم وغيرها من المصانع الأخرى.

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وأشار رئيس مجلس الأعمال "المصري الصيني"، إلى أنه تم توقيع اتفاقية استثمارية بقيمة ملياري دولار لتطوير منطقة العين السخنة.

وفي نفس السياق، أكدت الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، توقيع عدد من الاتفاقيات والعقود مع شركات صينية بقيمة 18.3 مليار دولار.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن المشروعات تتضمن "إنشاء المرحلة الثانية للأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية، ومشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة، ومشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء بالحمراوين، ومشروع منطقة للمنسوجات، ومشروع للألواح الجبسية، ومشروع لتصنيع المواد الجديدة، وإنشاء معمل تكرير ومجمع البتروكيماويات بمحور قناة السويس".

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ومن جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة المصري عمرو نصار في وقت سابق، أن الجانبين المصري والصيني وقعا على 11 مشروعا في قطاعات الاستثمار الصناعي، والكهرباء والطاقة، والنقل والمواصلات، والبناء والتشييد، والبنية التحتية، خلال الزيارة التي يقوم بها الوفد المصري حاليا إلى الصين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية