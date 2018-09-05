السيسي يعلن من الصين عن هدية مصرية للعالم.. فما هي؟

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للصين أمام زعماء قمة الصين وإفريقيا، عن هدية مصرية للعالم.

وأضاف الرئيس المصري أن المنطقة الاقتصادية في قناة السويس هي هدية مصر للعالم لتطوير حركة الملاحة الدولية وتعزيز حرية التجارة العالمية.

وقال السيسي في كلمته بالجلسة الختامية للقمة التي استضافتها العاصمة الصينية بكين على مدى يومين: "تؤمن مصر بأهمية التكامل بين مبادرات التنمية المختلفة، لاسيما مبادرة الحزام والطريق، وأجندة تنمية وتحديث إفريقيا 2063 وفي هذا الإطار، تقدم مصر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعالم كمركز لوجستي واقتصادي، يسهم بفاعلية في تطوير حركة الملاحة الدولية، ويعزز حرية التجارة العالمية، ويفتح آفاقا استثمارية رحبة في مجالات النقل والطاقة والبنية التحتية والخدمات التجارية، ليكون محور قناة السويس رابطا تجاريا واقتصاديا وإنسانيا".

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وأشار الرئيس المصري إلى أن هدف مصر دخول قناة السويس مرحلة جديدة تماما في تاريخها، لتتحول من مجرى ملاحي عالمي إلى نقطة ارتكاز رئيسية للتجارة العالمية، بما يعني تحولا جذريا في المنطقة، بل والعالم، في مجالات التجارة والاستثمارات والنقل البحري.

وتوجت زيارة السيسي إلى الصين بتوقيع اتفاقات وعقود تجاوزت قيمتها 20 مليار دولار.

المصدر: الأهرام