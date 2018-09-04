لا مفر أمام المركزي التركي من "أم الشرور"

اعتبرت وكالة "بلومبرغ" في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، أنه على البنك المركزي التركي اتخاذ خطوات جادة لإنقاذ الليرة، التي خسرت أكثر من 40% من قيمتها منذ بداية العام.

وذكرت "بلومبرغ" أن سعر صرف العملة التركية قد تحسن بعدما ألمح المركزي التركي لاحتمال زيادته أسعار الفائدة، لكن بعض المستثمرين يشعرون بالقلق من أن المركزي لن يتخذ خطوات جريئة لدعم العملة الوطنية، أي أنه لن يضيف زيادة كبيرة على أسعار الفائدة.

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ويرى محللو وكالة "بلومبرغ" أن أي زيادة في أسعار الفائدة يجب أن تكون على أقل تقدير عند 400 نقطة أساس، وذلك لتحقيق نوع من الاستقرار في قيمة الليرة، ولاسيما بعد ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية.

ويرى خبراء مصرف "Nomura"أن المركزي التركي يتوجب عليه زيادة أسعار الفائدة بواقع 575 نقطة أساس إلى 23.5% على أساس سنوي.

لكن مصرف "Credit Agricole" يستبعد اتجاه المركزي التركي إلى رفع أسعار الفائدة، كما يتوقع تراجع العملة التركية إلى 8.3 ليرة للدولار.

وأضافت "بلومبرغ" أن تسارع معدلات التضخم في تركيا خلال الأشهر الخمسة الماضية، أكل الزيادة في أسعار الفائدة التي أقرها المركزي التركي في ديسمبر الماضي، حيث تم رفع الفائدة حينها بنسبة 7%.

ويأتي تقرير "بلومبرغ" قبل اجتماع المركزي التركي في 13 سبتمبر لمراجعة السياسة النقدية للبلاد، وسط توقعت أن يكون اجتماعا صعبا في ظل موقف أردوغان غير التقليدي حيال سعر الفائدة، حيث وصفها بأنها "أم وأب كل الشرور".

المصدر: وكالات