انخفاض الليرة التركية بعد بيانات سلبية

انخفض سعر صرف العملة التركية، اليوم الاثنين، بعد صدور بيانات اقتصادية أظهرت ارتفاع معدل التضخم في تركيا خلال أغسطس الماضي إلى مستويات قياسية، هي الأعلى في نحو 15 عاما.

ونقلت وكالة "رويترز" عن معهد الإحصاء التركي، أن الأسعار في البلاد قفزت خلال الشهر الماضي 2.3%، مقارنة مع شهر يوليو الماضي، وهي نسبة أعلى من توقعات المحللين والخبراء، الذين أشاروا إلى 2.23%.

وأضافت أن معدل التضخم في تركيا بلغ في أغسطس الماضي 17.9%، مرتفعا من 15.6% سجلها الشهر الذي قبله.

وتراجعت العملة التركية فور صدور البيانات، حيث سجلت بحلول الساعة 8:26 بتوقيت غرينيتش، 6.6121 ليرة للدولار، مقابل 6.54 ليرة للدولار بلغتها عند الإغلاق السابق.

وعقب صدور البيانات، قال البنك المركزي التركي، إن التطورات الأخيرة في آفاق التضخم أظهرت "مخاطر كبيرة" على استقرار الأسعار، مضيفا أنه سيضبط سياسته النقدية في اجتماعه المقبل في 13 سبتمبر بما يتوافق مع أحدث التوقعات.

المصدر: وكالات