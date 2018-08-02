صفقة بمليار ريال بين شركتي الوليد بن طلال و"ديزر" الفرنسية (صورة)

كشف الأمير السعودي، الوليد بن طلال، عن إتمام صفقة بقيمة مليار ريال سعودي (نحو 266 مليون دولار) مع شركة "ديزر" الفرنسية عن طريق المملكة القابضة ومجموعة روتانا.

وكتب الأمير السعودي في تغريدة نشرها على "تويتر"، اليوم الخميس، أن صفقة شراء أسهم مصدرة حديثا في "ديزر" الفرنسية، وهي شركة متخصصة في خدمة بث المحتوى السمعي عبر الإنترنت قد أنجزت.

إضافة لذلك تم توقيع اتفاقية حصرية طويلة الأجل لتوزيع المحتوى السمعي للمجموعة رقميا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سينتج عنها، بحسب الأمير السعودي، تسريع التوسع العالمي للشركة الفرنسية في المنطقة.

صفقة بمبلغ مليار ريال بين @Kingdom_KHC و @RotanaMusic وشركة @Deezer الفرنسية.



الإستثمار وتوقيع العقد الحصري مع @Deezer سيمثل نقلة نوعية لمجموعة روتانا وفرصة استثمارية مميزة لشركة المملكة القابضة.



One Billion Riyals deal between @kingdom_khc & @RotanaMusic & @Deezer company pic.twitter.com/TeZMmD1HxF — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) August 2, 2018

واعتبر الأمير الوليد بن طلال أن استثمار المملكة القابضة وروتانا في شركة "ديزر" سيمثل نقلة نوعية لمجموعة روتانا وفرصة استثمارية مميزة للمملكة القابضة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: وكالات