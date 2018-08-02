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صفقة بمليار ريال بين شركتي الوليد بن طلال و"ديزر" الفرنسية (صورة)

مال وأعمال

صفقة بمليار ريال بين شركتي الوليد بن طلال و
Reuters
الأمير السعودي الوليد بن طلال
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كشف الأمير السعودي، الوليد بن طلال، عن إتمام صفقة بقيمة مليار ريال سعودي (نحو 266 مليون دولار) مع شركة "ديزر" الفرنسية عن طريق المملكة القابضة ومجموعة روتانا.

وكتب الأمير السعودي في تغريدة نشرها على "تويتر"، اليوم الخميس، أن صفقة شراء أسهم مصدرة حديثا في "ديزر" الفرنسية، وهي شركة متخصصة في خدمة بث المحتوى السمعي عبر الإنترنت قد أنجزت.

إضافة لذلك تم توقيع اتفاقية حصرية طويلة الأجل لتوزيع المحتوى السمعي للمجموعة رقميا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سينتج عنها، بحسب الأمير السعودي، تسريع التوسع العالمي للشركة الفرنسية في المنطقة.

واعتبر الأمير الوليد بن طلال أن استثمار المملكة القابضة وروتانا في شركة "ديزر" سيمثل نقلة نوعية لمجموعة روتانا وفرصة استثمارية مميزة للمملكة القابضة.

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: وكالات

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