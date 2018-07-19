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بوتين: "السيل الشمالي2" مشروع تجاري بحت

مال وأعمال

بوتين:
Nord Stream 2 / Axel Schmidt
بوتين: "السيل الشمالي2" مشروع تجاري بحت
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أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن "السيل الشمالي2"، لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا، مشروع تجاري بحت وليست له أية دوافع سياسية.

وقال بوتين في اجتماعه مع سفراء ومندوبي روسيا في الخارج: "اليوم، يتم استبدال مبدأ المنافسة والانفتاح في التجارة العالمية بشكل متزايد بالحمائية، والمنفعة الاقتصادية والجدوى تستبدل بالضغط السياسي​​​، والعلاقات الاقتصادية وحرية تنظيم المشاريع تصبح هدفا للتسييس وعلى هذه الخلفية، فإن السياسة الخارجية لروسيا، على العكس من ذلك، يجب أن تصبح اقتصادية المنحى وعقلانية".

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وتسعى واشنطن لترهيب الدول الأوروبية من مشروع "السيل الشمالي2"، رغم أن المشروع يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي. ويأتي ذلك بعد أن فشل الغاز الأمريكي في منافسة الغاز الروسي في السوق الأوروبية، التي توفر روسيا ثلث احتياجاتها من الوقود الأزرق.

وفي خطوة تهدف لعرقلة المشروع، قدم السيناتور الجمهوري، جون بارازو، إلى الكونغرس الأمريكي مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات ضد مشروع "السيل الشمالي2"، وفقا لموقع الكونغرس الإلكتروني.

ويرى بارازو أن على "ألمانيا ودولا أخرى تقليص كميات الغاز، التي تشتريها من روسيا، وليس زيادتها"، وقال: "عندما تسمح دولة واحدة لدولة انتهازية مثل روسيا بأن يكون لها تأثير كبير على أمن الطاقة لديها، فهناك مشكلة".

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وزعم السيناتور أن "موسكو تستخدم الغاز كأداة للضغط السياسي على أوروبا"، مشيرا إلى "العقوبات ستمكن دول الناتو من تجنب التلاعب من قبل روسيا".

المصدر: وكالات

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