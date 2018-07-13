ترامب يهاجم ألمانيا مجددا بسبب "السيل الشمالي2"

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مجددا مشروع "السيل الشمالي2"، الهادف لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، واصفا أنبوب الغاز هذا "بالخطأ الفظيع".

وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، عقد اليوم الجمعة، في لندن: "أن الأنبوب مأساوي، إضافة لألمانيا التي تمد روسيا بالمليارات".

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وهذه ليست المرة الأولى، التي ينتقد بها الرئيس الأمريكي ذلك المشروع، حيث قال، في وقت سابق، إن "ألمانيا مسيطر عليها بالكامل من قبل روسيا"، منتقدا بذلك برلين لشرائها الغاز من موسكو.

وتسعى واشنطن لترهيب الدول الأوروبية من مشروع "السيل الشمالي2"، رغم أن المشروع يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي. ويأتي ذلك بعد أن فشل الغاز الأمريكي في منافسة الغاز الروسي في السوق الأوروبية، التي توفر روسيا ثلث احتياجاتها من الوقود الأزرق.

ترامب: بريكست فرصة لتعزيز التجارة مع الولايات المتحدة

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وردا على طلب لتوضيح تصريحات أدلى بها ترامب لصحيفة "ذي صن" البريطانية، قال الرئيس الأمريكي، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعد فرصة ثمينة لمضاعفة التجارة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأضاف: "لم انتقد خطة ماي، أنا أحترم كثيرا رئيسة الوزراء البريطانية"، بل قلت لها، "إنه يتوجب عليها اتخاذ قرارا حول ما يجب القيام به، كما طلبت منها ضمان عدم وجود قيود على التجارة بين البلدين".

وكانت "ذي صن" نقلت عن الرئيس الأمريكي قوله، إن خطة ماي لبريكست "ستقتل على الأرجح" إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات