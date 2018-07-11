ترامب: روسيا تتحكم بألمانيا بواسطة إمدادات الغاز

انتقد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشكل حاد دولا أعضاء في "الناتو" أعطت الضوء الأخضر لمد خط أنابيب الغاز الروسي "السيل الشمالي2"، في محاولة لاستمالتها لشراء الغاز الأمريكي.

وقال ترامب للصحفيين، اليوم الأربعاء، قبيل لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي في بروكسل: "إن ألمانيا مسيطر عليها بالكامل من قبل روسيا. وبعد بناء خط الأنابيب الجديد (السيل الشمالي2) فإن روسيا ستورد أكثر من 70% من الغاز الطبيعي".

وتابع الرئيس الأمريكي: "علينا أن نحميكم، في حين أنتم تمنحون المليارات لروسيا، ألمانيا أسيرة لروسيا، ونحن بالتأكيد يجب أن نهتم بهذه المسألة"، مشيرا إلى أن ألمانيا بلد غني، لذلك باستطاعتها زيادة الإنفاق على الدفاع بشكل فوري.

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وتسعى واشنطن لترهيب الدول الأوروبية من مشروع "السيل الشمالي2"، الهادف لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، رغم أن المشروع يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي.

ويأتي ذلك بعد أن فشل الغاز الأمريكي في منافسة الغاز الروسي في السوق الأوروبية، التي توفر روسيا ثلث احتياجاتها من الوقود الأزرق.

وكانت روسيا صدرت في 2017 إلى الأسواق الأجنبية قرابة 192.2 مليار متر مكعب من الغاز، منها 53.44 مليار متر إلى ألمانيا، ما يشكل 28% من إجمالي الصادرات.

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وحصل المشروع على الرخص والموافقات اللازمة من فنلندا والسويد وألمانيا، العضو في "الناتو"، كذلك يلقى دعما من النمسا وإيطاليا، فيما تعارضه الولايات المتحدة وحلفاؤها في شرق أوروبا.

وعززت روسيا على مدى العقود الماضية موقفها كمورد موثوق، وفي هذا الإطار تسعى لمد أنبوب غاز جديد مباشر يتفادى المرور بدول ترانزيت لضمان إمدادات مستقرة وآمنة إلى أوروبا، أبرز أسواقها للغاز.

المصدر: وكالات