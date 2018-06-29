واشنطن تتعهد لبرلين بعدم التعرض لمشاريع نقل النفط والغاز

تلقت ألمانيا ضمانات من الولايات المتحدة بعدم فرض عقوبات على أية مشاريع لمد أنابيب نقل موارد الطاقة، بما فيها المشاريع التي تقوم روسيا بتنفيذها.

وقالت ممثلة وزارة الاقتصاد الألمانية، أنيكا اينهورن، في مؤتمر صحفي عقد في برلين اليوم الجمعة: "لقد قلنا من قبل إننا نرفض العقوبات العابرة للحدود وهذا ينطبق على جميع البلدان، وفيما يخص روسيا فقد حصلنا بعد مفاوضات مع الجانبين الروسي والأمريكي على ضمانات من واشنطن باستثناء مشاريع الأنابيب من العقوبات".

وأعادت المسؤولة الألمانية التأكيد على أن الولايات المتحدة أبلغت برلين بأنها غير عازمة "في الوقت الراهن" على فرض عقوبات على مشاريع أنابيب الغاز، دون أن توضح المسؤولة ما المقصود بعبارة "في الوقت الراهن".

وأضافت المسؤولة أن برلين أجرت مفاوضات مع واشنطن بهذا الشأن في العام الماضي، مباشرة بعد أن تبنت الولايات المتحدة قانونا يعطي الرئيس الأمريكي الحق بفرض عقوبات ضد روسيا وإيران وكوريا الشمالية، بما في ذلك على مشاريع أنابيب الطاقة.

حينها اعتبرت برلين أن مثل هذه العقوبات تهدد عمل الشركات الأوروبية فطلبت توضيحات من واشنطن بشأنها.

يشار إلى أن روسيا بصدد البدء بمد أنبوب غاز جديد إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق وهو "السيل الشمالي – 2"، وتحاول واشنطن عرقلة هذا المشروع بشتى الطرق، حيث ترى فيه منافسا لإمدادات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى أوروبا.

المصدر: "تاس"