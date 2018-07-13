ترامب: خطة ماي لبريكست "ستقتل" أي اتفاق تجاري مع واشنطن

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن خطة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لبريكست "ستقتل على الأرجح" إمكانية إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة "ذي صن" البريطانية، إنه كان سيتعامل مع بريكست بطريقة مختلفة، موضحا "كنت سأفعل ذلك بشكل مختلف جدا. في الواقع، لقد أخبرت تيريزا ماي كيفية فعل ذلك، لكنها لم توافق، لم تستمع إلي. لقد أرادت أن تسلك طريقا مختلفا".

وأضاف: "الواقع، ربما ذهبت (ماي) في الاتجاه المعاكس. عليها أن تتفاوض بأفضل طريقة تعرفها. لكن ما يحدث سيئ للغاية".

وفي إشارة إلى الخطة، التي قدمتها ماي الخميس أمام البرلمان بشأن العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد بريكست، قال ترامب إن "هذا الاتفاق مختلف كثيرا عن الاتفاق الذي صوت عليه الشعب البريطاني".

وتابع "هذا ليس الاتفاق الذي (تم عرضه) في الاستفتاء. لقد سمعت ذلك على مدى الأيام الثلاثة الماضية. أعرف أن لديها (الحكومة البريطانية) الكثير من الاستقالات".

وحذر ترامب قائلا "إذا أبرموا اتفاقا كهذا، فسنكون بذلك نتعامل مع الاتحاد الأوروبي بدلا من التعامل مع المملكة المتحدة، لذا فإن ذلك سيقتل على الأرجح إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة".

وكانت ماي قدمت، الخميس الماضي، أمام البرلمان تفاصيل خطتها للعلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بعد بريكست، والتي أثارت تنديد أوساط المال في لندن، ومخاوف من احتمال حدوث شرخ في غالبيتها الحاكمة.

وتريد الحكومة البريطانية الحفاظ على سهولة المبادلات التجارية بفضل إرساء "جملة من القواعد المشتركة"، وتمكين قطاع الخدمات من الابتعاد عن المعايير الأوروبية، وإنهاء حرية حركة الأفراد.

المصدر: "أ ف ب"