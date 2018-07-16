ترامب: نحن ضد "السيل الشمالي-2" وسننافس روسيا على سوق أوروبا

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، موقف الولايات المتحدة السلبي إزاء مشروع "السيل الشمالي - 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا.

وفي أعقاب محادثات أجراها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي، اليوم الاثنين، قال ترامب: "سننافس بعضنا بعضا عندما يحين الأوان لبناء الأنبوب.. وأعتقد أننا سنكون منافسين ناجحين".

وأكد الرئيس الأمريكي عزم بلاده على التنافس مع روسيا بقوة في سوق الطاقة بأوروبا، معربا عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة تمثل أكبر دولة منتجة للنفط والغاز في العالم. وقال ترامب: "نستعد لبيع الغاز الطبيعي المسال، وسنضطر إلى منافسة بناء الأنبوب (التابع لمشروع "السيل الشمالي-2").

مع ذلك، فقد تمنى ترامب النجاح للأطراف المشاركة في المشروع، مشيرا إلى أن مناقشته لهذا الموضوع مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، جرت "بلهجة حاسمة".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "لست مقتنعا بأن قرار بناء الأنبوب يتماشى مع عموم مصالح ألمانيا، لكنها قد اتخذته".

المصدر: تاس