"الدوما" الروسي يقر مشروع ضريبة القيمة المضافة الجديدة

اعتمد مجلس النواب الروسي "الدوما" بالقراءة الثانية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يرفع معدل ضريبة القيمة المضافة في البلاد اعتبارا من مطلع القادم، من 18% إلى 20%.

وسيحقق ذلك إيرادات إضافية للميزانية الروسية بواقع 620 مليار روبل سنويا (حوالي 9.84 مليار دولار)، التي ستوجهها الحكومة للإنفاق في الصحة والتعليم والبنى التحتية.

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ويحافظ مشروع القانون على جميع الإعفاءات الضريبة السابقة، ومنها حق شركات تصنيع السيارات في روسيا في الحصول على خصم على ضريبة القيمة المضافة المدفوعة، عند شراء السلع والأشغال والخدمات.

كذلك يسري الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للنقل الجوي للركاب والبضائع برا إلى جمهورية القرم وسيفاستوبول حتى عام 2025، ويضم المشروع أيضا إعفاء مماثلا للنقل الجوي إلى الشرق الأقصى الروسي.

(الدولار = 63 روبلا بتاريخ 18 يوليو)

المصدر: "نوفوستي"