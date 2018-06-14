الحكومة الروسية تقرر زيادة ضريبة القيمة المضافة

قررت الحكومة الروسية رفع ضريبة القيمة المضافة في البلاد إلى 20%، ما سيحقق إيرادات إضافية لميزانية البلاد.

وقال رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف خلال اجتماع للحكومة اليوم: "ستتم زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة من 18% إلى 20%"، دون أن يكشف عن موعد بدء تنفيذ القرار.

بدوره توقع وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن تحقق هذه الخطوة إيرادات إضافية سنوية للميزانية الروسية تتجاوز قيمتها 600 مليار روبل، ما يعادل نحو 10 مليارات دولار سنويا.

(الدولار = 62 روبل بتاريخ 14 يونيو)

المصدر: "نوفوستي"

فريد غايرلي