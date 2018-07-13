مليارات الروبلات.. القطاعات الأكثر ربحا في مونديال روسيا 2018

قبل يومين من موعد المباراة النهائية لمونديال روسيا 2018، نشرت وكالة "نوفوستي" بيانات أولية عن إنفاق السياح الأجانب خلال المونديال، الذي تستضيفه روسيا للمرة الأولى.

وذكرت الوكالة أن السياح في فترة ثلاثة أسابيع فقط، أنفقوا ما يزيد عن 20 مليار روبل ما يعادل 317 مليون دولار، منها 14 مليار روبل على النقل.

وهذا ليس بالأمر الغريب، إذ أن مباريات المونديال الرياضي، الذي بدأ في 14 يونيو ويستمر حتى 15 يوليو، تجري في 12 ملعبا موزعة على 11 مدينة روسية، بما في ذلك موسكو وسان بطرسبورغ وسوتشي.

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في المرتبة الثانية بعد النقل، جاءت المطاعم والفنادق، حيث أشارت الوكالة إلى أن فنادق "الهوستل"، المعروفة بأسعارها المغرية، شهدت إقبالا واسعا من قبل السياح، ما ضاعف إيراداتها بنحو 4 مرات.

وأفادت "نوفوستي" بأن أسعار فنادق "الهوستل" صعدت خلال كأس العالم من 600 – 700 روبل للمكان الواحد في الليلة، إلى 2000 – 2500 روبل للمكان الواحد في الليلة. كذلك أشارت إلى أن عائد الغرفة الواحدة في الفنادق العادية نما خلال يونيو الماضي بنسبة تتراوح ما بين 40% و80%، مقارنة بنفس المستوى من العام الماضي.

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وتوقعت الوكالة في تقريرها، تدفقا كبيرا للسياح الأجانب إلى روسيا في عام 2019، مشيرة إلى زيادة نسبتها 20%، وذلك بفضل البنية التحتية، التي تم تجهيزها للمونديال، الذي كلف الخزينة حوالي 13.2 مليار دولار.

وكان البنك المركزي الروسي، قد توقع في وقت سابق، أن يضيف المونديال 0.1% - 0.2% لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018، مستبعدة أن يؤثر الحدث كثيرا على معدل التضخم.

(الدولار = 63 روبلا بتاريخ 13 يوليو)

المصدر: "نوفوستي"