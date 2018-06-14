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روسيا: 2 مليار دولار عائدات السياحة خلال كأس العالم

مال وأعمال

روسيا: 2 مليار دولار عائدات السياحة خلال كأس العالم
You-Tube: Timelab
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أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا عن توقعها بانتعاش كبير لقطاع السياحة في البلاد، وذلك خلال فعاليات كأس العالم 2018.

وقدرت الوزارة أن تصل عائدات السياحة إلى 2 مليار دولار خلال تدفق السياح والمشجعين من كافة أنحاء العالم لحضور المباريات. 

وأعرب وزير التنمية الاقتصادية، ماكسيم أوريشكين، عن ثقته بأن العقوبات الغربية لن تؤثر على البطولة العالمية في روسيا، وبأن الاهتمام العالمي بحدث رياضي ككأس العالم لكرة القدم، هو دائما اهتمام كبير ومنقطع النظير. 

وتحدث الوزير الروسي عن الأثر الإيجابي لتحديث البنى التحتية، قبل انطلاق كأس العالم، على قطاعات الاقتصاد المختلفة وكذلك في رفع المستوى المعيشي للناس.

كما تابع أوريشكين قائلا: "إن بناء الفنادق الحديثة والمطارات العصرية والطرق، سيعزز الحركة الاقتصادية للسكان والمستثمرين في المدن الرئيسية حول روسيا، وبالتالي سيصبح من الأسهل افتتاح الأعمال في هذه المدن المتجددة".

وينطلق كأس العالم لكرة القدم اليوم في العاصمة موسكو، وتتناوب 11 مدينة روسية على استضافة المباريات، كما يستمر الحدث الدولي حتى 15 يوليو القادم.

المصدر: RT

قتيبة دعبول

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