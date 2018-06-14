روسيا: 2 مليار دولار عائدات السياحة خلال كأس العالم

أعلنت وزارة التنمية الاقتصادية في روسيا عن توقعها بانتعاش كبير لقطاع السياحة في البلاد، وذلك خلال فعاليات كأس العالم 2018.

وقدرت الوزارة أن تصل عائدات السياحة إلى 2 مليار دولار خلال تدفق السياح والمشجعين من كافة أنحاء العالم لحضور المباريات.

وأعرب وزير التنمية الاقتصادية، ماكسيم أوريشكين، عن ثقته بأن العقوبات الغربية لن تؤثر على البطولة العالمية في روسيا، وبأن الاهتمام العالمي بحدث رياضي ككأس العالم لكرة القدم، هو دائما اهتمام كبير ومنقطع النظير.

The energy is rising. Football fans across the globe are ready to bring every inch of passion to the #WorldCup.



One group of fans in particular is making noise already. Introducing Fan Movement by FIFA.



Stay tuned for real fan stories. #WeLiveFootballpic.twitter.com/CM9oC4Fpoy — FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 14, 2018

وتحدث الوزير الروسي عن الأثر الإيجابي لتحديث البنى التحتية، قبل انطلاق كأس العالم، على قطاعات الاقتصاد المختلفة وكذلك في رفع المستوى المعيشي للناس.

كما تابع أوريشكين قائلا: "إن بناء الفنادق الحديثة والمطارات العصرية والطرق، سيعزز الحركة الاقتصادية للسكان والمستثمرين في المدن الرئيسية حول روسيا، وبالتالي سيصبح من الأسهل افتتاح الأعمال في هذه المدن المتجددة".

وينطلق كأس العالم لكرة القدم اليوم في العاصمة موسكو، وتتناوب 11 مدينة روسية على استضافة المباريات، كما يستمر الحدث الدولي حتى 15 يوليو القادم.

المصدر: RT

قتيبة دعبول